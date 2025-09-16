Groane

SOLARO – È scomparso all’età di 78 anni Carmelo Sabatino, per tutti semplicemente “Carmelo”, il bidello delle scuole di Solaro conosciuto e stimato da generazioni di studenti e famiglie. La notizia della sua morte ha destato grande commozione in paese, dove era considerato una vera istituzione della comunità scolastica.

Il sindaco Nilde Moretti lo ha ricordato con parole cariche di affetto: “In questi giorni è mancato Carmelo, un’istituzione della nostra comunità scolastica. Fare il bidello non era per lui solo un lavoro, ma una missione da vivere con dedizione, sensibilità e con una gentilezza d’animo rara e preziosa. Quando lo incontravi dopo anni e ti vedeva cresciuto, ti ricordava e trovava il tempo per soffermarsi, per un sorriso, una parola. Per lui, non eri solo uno dei tanti studenti, ma una persona da accogliere e custodire, faceva sentire importante ogni bambino e ogni bambina. Molti lo ricordano così. Grazie Carmelo.”

I funerali si terranno oggi, martedì 16 settembre alle 15, con partenza dalla parrocchia Madonna del Carmine di Villaggio Brollo. Dopo la cerimonia la salma verrà tumulata nel cimitero di Solaro. Prima della funzione, alle 14.40, sarà recitato il Santo Rosario.

