SARONNO – Anche questa mattina, martedì 16 settembre, proseguono i disagi sulla rete ferroviaria a causa dei problemi emersi ieri tra Castellanza e Rescaldina. La circolazione resta fortemente rallentata per consentire gli interventi di sicurezza disposti da Ferrovienord dopo l’incidente legato a un cantiere autostradale.

Secondo quanto spiegato da Ferrovienord nella serata di lunedì 15 settembre le trivellazioni effettuate nel corso dei lavori hanno infatti forato i conci della galleria, riversando cemento sui binari e rendendo inevitabile lo stop dei convogli nel tardo pomeriggio di lunedì. Da allora i tecnici sono al lavoro per verificare le condizioni della struttura e garantire la ripresa del servizio in sicurezza.

Nel frattempo i passeggeri devono fare i conti con ritardi fino a 60 minuti, oltre a possibili cancellazioni e variazioni dei treni sulle direttrici Malpensa – Milano Centrale e Novara – Milano.

Per chi parte da Malpensa Aeroporto, Ferrovienord segnala la possibilità di utilizzare i convogli della direttrice S50 (Malpensa Aeroporto – Varese – Stabio) fino a Busto Arsizio, nodo di interscambio con le linee S5, Porto Ceresio – Varese – Milano e Domodossola – Milano.

Gli aggiornamenti in tempo reale sono disponibili su app e sito ufficiale, nella sezione “Real time | Linee e orari – ricerca treno”.

