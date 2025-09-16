Bregnano: Marco Agnoloni presenta il libro Neve sull’Elba
16 Settembre 2025
BREGNANO – Appuntamento letterario mercoledì 17 settembre alle 20.45 a Bregnano. Nella sala riunioni della palestra comunale, in via dello Sport 1/A, lo scrittore Marco Agnoloni presenterà il suo libro “Neve sull’Elba”. L’incontro è a ingresso libero ed è promosso dalla biblioteca comunale.
Il romanzo racconta la storia di un uomo che, in cerca di serenità, si ritrova intrappolato in una rete di spacciatori, sicari e intrighi internazionali sull’isola d’Elba. Tra colpi di scena e tensione crescente, il protagonista deve scegliere se arrendersi o difendere fino in fondo l’amicizia, l’onore e la propria libertà.
Per ulteriori informazioni: Biblioteca comunale di Bregnano, piazza Giovanni Falcone 3, telefono 0317240237, mail [email protected].
(foto archivio: una precedente presentazione letteraria in zona)
