BREGNANO – Appuntamento letterario mercoledì 17 settembre alle 20.45 a Bregnano. Nella sala riunioni della palestra comunale, in via dello Sport 1/A, lo scrittore Marco Agnoloni presenterà il suo libro “Neve sull’Elba”. L’incontro è a ingresso libero ed è promosso dalla biblioteca comunale.

Il romanzo racconta la storia di un uomo che, in cerca di serenità, si ritrova intrappolato in una rete di spacciatori, sicari e intrighi internazionali sull’isola d’Elba. Tra colpi di scena e tensione crescente, il protagonista deve scegliere se arrendersi o difendere fino in fondo l’amicizia, l’onore e la propria libertà.

Per ulteriori informazioni: Biblioteca comunale di Bregnano, piazza Giovanni Falcone 3, telefono 0317240237, mail [email protected].

