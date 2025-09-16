Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Una prestazione solida e ricca di spunti positivi per la Caronnese Women, che supera con personalità il Como Women per 4-2 in una gara amichevole utile a testare la condizione e gli equilibri di squadra.

Nel corso del primo tempo subito partenza sprint delle rossoblù, che al 3′ trovano il vantaggio con una bella giocata corale finalizzata da Pellegrinelli. Al 25′, la Caronnese raddoppia: pressing alto, recupero palla e conclusione vincente di testa in area di Badiali. Il Como reagisce e accorcia le distanze al 35′ con un’azione in verticale ben costruita.

Nella ripresa la Caronnese entra in campo con lo stesso piglio e al 4′ sigla il 3-1 con un inserimento centrale e gran conclusione in solitaria di Codeca. Al 10′ arriva il 4-1 con un tiro al volo in area di Marini. Il Como rende meno amaro il passivo con il gol del definitivo 4-2 al 32′, sfruttando una disattenzione difensiva. Buona prova complessiva delle ragazze della Caronnese, che mostrano già una buona intesa di reparto e una mentalità offensiva interessante. La strada è quella giusta: determinazione, ritmo e tanto spirito di squadra.

(foto archivio)

