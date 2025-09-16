Città

SARONNO – Continuano anche oggi, martedì 16 settembre, le forti limitazioni alla circolazione ferroviaria tra Castellanza e Rescaldina dopo i danni provocati da un cantiere autostradale alla galleria di Castellanza. I lavori, avviati nel pomeriggio di ieri, hanno infatti compromesso temporaneamente la sicurezza della linea, obbligando Ferrovienord a sospendere parte del servizio.

Dopo una mattina di passione con ritardi e cancellazioni, per tutta la giornata di oggi risultano cancellate due corse ogni ora: i treni da Milano Cadorna per Malpensa Aeroporto in partenza al minuto :57 e quelli da Malpensa per Cadorna in partenza al minuto :50.

Ferrovienord consiglia ai passeggeri in partenza da Milano Cadorna di utilizzare i treni S4 per Camnago-Lentate (minuto :53) fino a Milano Bovisa, da dove è possibile proseguire con i convogli provenienti da Milano Centrale diretti a Malpensa.

Gli aggiornamenti in tempo reale sono disponibili su app e sito ufficiale, nella sezione “Real time | Linee e orari – ricerca treno”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09