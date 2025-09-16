Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – Negli ultimi giorni numerosi cittadini hanno segnalato forti disagi causati dalla presenza massiccia di zanzare in paese. In particolare, dalla zona di Ca’ Rossa, all’inizio di via Trieste, è arrivata una delle testimonianze più condivise sui social: «Quest’anno è impossibile fare un passo fuori casa senza essere inondati da decine di zanzare. Vorrei solo sapere se sono state adottate misure di disinfestazione e cosa possiamo fare per sollecitare interventi», ha scritto un residente, sottolineando come l’intento non sia polemico ma costruttivo.

Il problema, già noto negli anni passati, sembra essersi aggravato nell’estate in corso, con condizioni che rendono difficile la vita quotidiana all’aperto. Le richieste avanzate dai cittadini riguardano la necessità di capire se il Comune abbia già programmato o avviato campagne di disinfestazione e, in caso contrario, di sollecitare provvedimenti urgenti.

In attesa di risposte ufficiali, tra i residenti cresce il confronto su possibili azioni da intraprendere per segnalare la situazione e ottenere misure concrete, così da ridurre l’impatto delle zanzare e migliorare la vivibilità del paese.

16092025