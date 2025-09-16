Cesate: Lorenzo Pasqualetti è il nuovo comandante della polizia locale
16 Settembre 2025
CESATE – Cambio al vertice della polizia locale di Cesate. L’amministrazione comunale ha annunciato l’arrivo di Lorenzo Pasqualetti, che assume ufficialmente l’incarico di nuovo comandante.
Il sindaco Roberto Vumbaca e la giunta comunale hanno espresso parole di stima e fiducia, augurando al nuovo comandante un percorso professionale che sia caratterizzato da risultati concreti e relazioni costruttive al servizio della cittadinanza e della tutela del territorio.
Con la nomina di Pasqualetti si apre dunque una nuova fase per il corpo di polizia locale, chiamato a proseguire il proprio lavoro di presidio e sicurezza a favore della comunità cesatese.
(foto: il sindaco col comandante Lorenzo Pasqualetti)
