CESATE – Cambio al vertice della polizia locale di Cesate. L’amministrazione comunale ha annunciato l’arrivo di Lorenzo Pasqualetti, che assume ufficialmente l’incarico di nuovo comandante.

Il sindaco Roberto Vumbaca e la giunta comunale hanno espresso parole di stima e fiducia, augurando al nuovo comandante un percorso professionale che sia caratterizzato da risultati concreti e relazioni costruttive al servizio della cittadinanza e della tutela del territorio.

Con la nomina di Pasqualetti si apre dunque una nuova fase per il corpo di polizia locale, chiamato a proseguire il proprio lavoro di presidio e sicurezza a favore della comunità cesatese.

(foto: il sindaco col comandante Lorenzo Pasqualetti)

16092025