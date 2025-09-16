Città

SARONNO – Carlo Motta, ciclista saronnese e attivista di Bicipace, è di nuovo in sella alla sua bici per una nuova avventura alla volta dell’America Latina. Riceviamo e pubblichiamo il suo diario di viaggio dello scorso 9 settembre.

103 km. 491 mt+ e 350 mt-

Tappa soleggiata e abbastanza calda, mi sono messo in pantaloni corti, impossibile però levare la maglia con le maniche lunghe. Piano piano cambia un poco anche il paesaggio, diventa meno piatto, un po’ più mosso. Nella seconda parte del percorso grandi gruppi di lama pascolano beati e cominciano a vedersi piccole aree coltivate guardate da arcigni spaventapasseri. Pochissimo traffico e come canta Paolo Conte “tra una moto e l’altra c’è un silenzio che descriverti non saprei” . E allora canto anch’io a squarciagola gola “zazzarazza’, zazzarazza’…”. E rispondo anch’io come il protagonista della canzone di Conte che, dopo aver corteggiato una ragazza con un mazzo di rose rifiuta di accompagnarla al cinema perché preferisce aspettare l’arrivo di Bartali: ” e tu mi fai: dobbiamo andare al cine. E vai al cine, vacci tuuu. Zazzarazza’, zazzarazza’”. E ogni tanto il suono il campanello.

Incontro altri due cicloviaggiatori (con loro siamo a quota 7) Cristian, colombiano e uno che arriva dall’Indonesia con un nome difficile; me lo faccio ripetere due volte, ma lo scordo subito dopo. Sono diretti a Ushuaia, la città più a sud della Tierra del Fuego. Tra i due hostal che ci sono a Rio Mulatos mi consigliano “don Rene'” che si rivelerà una bella topaia, chissà l’altro.

Però han cambiato le lenzuola quando sono arrivato e scopato per terra. Costo pernotto 25 bolivanos, poco più di due dollari. Ceno nel “ristorantino” a fianco e scelgo l’unico piatto offerto dalla casa: coscia di pollo, riso e insalata russa (che con due coca-cola mi costerà ben 21 bolivanos, meno di due dollari!). Il “ristorante” pian piano si riempie perché c’è la diretta della partita Bolivia-Brasile. Alla fine del primo tempo alla Bolivia viene riconosciuto un rigore. Posato il pallone sul dischetto della punizione dagli 11 metri, nella sala la vita si ferma.

Dura un attimo, fate voi quant’è un attimo, e … goool. Vengo coinvolto dalla gioia ed esulto saltellando anch’io assieme a tutto il bar. Non mi è mai interessato molto il gioco del calcio. Lo stadio è un ambiente statico, è per gli spettatori. Noi ciclisti ci muoviamo nel mondo ed è molto meglio.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09