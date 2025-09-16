Helianto riparte con la mostra personale di Antonella Casazza “Il mio sguardo d’incanto”
16 Settembre 2025
ROVELLO PORRO – Al via la nuova stagione di eventi di Helianto. Il primo evento in programma sarà “Il mio sguardo d’incanto”, la mostra personale con opere di Antonella Casazza, accompagnate per l’occasione da aforismi di Santo Oteri.
Si tratta di una galleria di opere che sono un invito a lasciarsi trasportare dall’immaginazione, a scoprire la poesia che si nasconde nelle immagini. Tra figure fantastiche, paesaggi onirici e cromie intense, ogni quadro svela un frammento di sogno, un’istantanea di un mondo invisibile ma palpabile.
L’evento di inaugurazione sarà sabato 20 settembre alle 18 al centro civico di Rovello Porro, Piazza Porro 19. La mostra sarà visitabile dal 20 al 21 settembre nei seguenti orari: dalle 10.30 alle 12.30, dalle 16.30 alle 18.30.
