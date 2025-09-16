Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, lunedì 15 settembre, spiccano l’arrivo a Saronno dell’Autogiro d’Italia con tutte le informazioni utili su viabilità e programma, i forti disagi ferroviari tra Castellanza e Rescaldina che hanno messo in difficoltà molti pendolari, e le speranze per la prima vendemmia alla cascina comunale. Spazio anche alla nuova stagione del Teatro Pasta e alle proposte per la mobilità sostenibile.

Saronno si prepara ad accogliere l’Autogiro d’Italia con oltre sessanta equipaggi: previste chiusure stradali e modifiche alla viabilità per permettere lo svolgimento della manifestazione automobilistica che attraverserà il centro cittadino.

Serata difficile per i pendolari a causa dello stop dei treni tra Castellanza e Rescaldina: molti i viaggiatori bloccati in stazione, tra ritardi e mancanza di informazioni, con inevitabili disagi per chi doveva recarsi al lavoro o a scuola.

Alla Cascina Paiosa si attende con ottimismo la prima vendemmia del vigneto urbano: si punta a produrre un Merlot tutto saronnese, frutto di un progetto nato nel 2021 e seguito con passione da volontari e agronomi.

Sarà il gruppo dei Legnanesi ad aprire la stagione del Teatro Giuditta Pasta con lo spettacolo “Ricordati il bonsai”, tra comicità e tradizione, in scena nei prossimi giorni per il pubblico del territorio.

Il gruppo civico Saronno Civica invita l’amministrazione a sfruttare al meglio la Settimana della Mobilità Sostenibile, chiedendo iniziative concrete e durature per favorire una mobilità più ecologica e inclusiva.

