Ieri su ilSaronno: vendemmia alle porte a Cascina Paiosa, caos in stazione e vendemmia alle porte a Cascina Paiosa
16 Settembre 2025
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, lunedì 15 settembre, spiccano l’arrivo a Saronno dell’Autogiro d’Italia con tutte le informazioni utili su viabilità e programma, i forti disagi ferroviari tra Castellanza e Rescaldina che hanno messo in difficoltà molti pendolari, e le speranze per la prima vendemmia alla cascina comunale. Spazio anche alla nuova stagione del Teatro Pasta e alle proposte per la mobilità sostenibile.
Saronno si prepara ad accogliere l’Autogiro d’Italia con oltre sessanta equipaggi: previste chiusure stradali e modifiche alla viabilità per permettere lo svolgimento della manifestazione automobilistica che attraverserà il centro cittadino.
Orari, strade chiuse e sessanta equipaggi: tutte le info sull’Autogiro d’Italia a Saronno
Serata difficile per i pendolari a causa dello stop dei treni tra Castellanza e Rescaldina: molti i viaggiatori bloccati in stazione, tra ritardi e mancanza di informazioni, con inevitabili disagi per chi doveva recarsi al lavoro o a scuola.
Saronno, caos in stazione: stop treni tra Castellanza e Rescaldina. Pendolari “bloccati” e frustrati
Alla Cascina Paiosa si attende con ottimismo la prima vendemmia del vigneto urbano: si punta a produrre un Merlot tutto saronnese, frutto di un progetto nato nel 2021 e seguito con passione da volontari e agronomi.
Dita incrociate per la prima vendemmia, Saronno sogna il primo Merlot “made in Cascina Paiosa”
Sarà il gruppo dei Legnanesi ad aprire la stagione del Teatro Giuditta Pasta con lo spettacolo “Ricordati il bonsai”, tra comicità e tradizione, in scena nei prossimi giorni per il pubblico del territorio.
Teatro Pasta, i Legnanesi aprono la stagione con “Ricordati il Bonsai”
Il gruppo civico Saronno Civica invita l’amministrazione a sfruttare al meglio la Settimana della Mobilità Sostenibile, chiedendo iniziative concrete e durature per favorire una mobilità più ecologica e inclusiva.
Saronno civica: “La settimana della mobilità sostenibile non sia un’occasione persa”
