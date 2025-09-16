Groane

SOLARO – È stato individuato il responsabile dell’abbattimento dei paletti salvapedone collocati sul sagrato della chiesetta di Cascina Emanuela. La polizia locale del Comune di Solaro è riuscita a risalire alla persona grazie all’ausilio delle telecamere della videosorveglianza.

Si tratta di un automobilista che, colto da un malore, non aveva memoria di quanto accaduto. Ora, attraverso l’assicurazione, verranno avviate le pratiche necessarie per risarcire i danni provocati. L’area interessata resta comunque transennata per ragioni di sicurezza.

Il Comune ricorda ai cittadini che per qualsiasi segnalazione è possibile utilizzare i canali ufficiali: i contatti telefonici negli orari di apertura degli uffici, la posta elettronica, il sito istituzionale e i profili social dell’ente.

La notizia dell’incidente era stata anticipata ieri da ilSaronno, che aveva riportato la testimonianza di alcuni presenti e la chiusura immediata della zona per motivi di sicurezza.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09