GERENZANO – È partito ieri, lunedì 15 settembre, con grande entusiasmo il progetto “Pedibus per tutti!”, che accompagnerà i bambini fino a venerdì 19 settembre. Una settimana speciale dedicata alla mobilità sostenibile e alla vita di comunità, resa possibile grazie alla collaborazione tra l’Istituto comprensivo “G. P. Clerici – Gerenzano”, il Pedibus Gerenzano e il Comune di Gerenzano.

Gli alunni delle scuole primarie “Papa Giovanni XXIII” e “G. P. Clerici” sono i protagonisti di questa iniziativa: ogni mattina, in sicurezza e divertimento, possono raggiungere la scuola a piedi insieme ai loro compagni e agli adulti accompagnatori. Un’occasione non solo per ridurre il traffico davanti agli istituti ma anche per imparare l’importanza di uno stile di vita sano e rispettoso dell’ambiente.

Il Pedibus è aperto a tutti: chiunque lo desideri può aggregarsi lungo il percorso e, per i più grandi, c’è la possibilità di dare la propria disponibilità come conduttori, diventando parte attiva di questo progetto educativo e comunitario.

L’evento rientra all’interno del progetto “Ambienti@moci 2025” e rappresenta un tassello importante nella promozione di una mobilità attenta, sicura e sostenibile.

(foto archivio)

