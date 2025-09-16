Città

SARONNO – Grande spavento in centro città per una donna che, sabato 16 settembre, alle 16,30, è stata vittima di uno scippo in via Taverna, nel cuore del centro storico. La donna, che ha raccontato personalmente l’accaduto, ha riferito che uno straniero le ha strappato dal collo la catenina d’oro mentre stava camminando da sola.

La vittima ha raccontato: “Meno male che non sono caduta”, spiegando di essere riuscita a mantenere l’equilibrio ed evitare conseguenze peggiori. Fortunatamente, oltre al furto, non ha riportato ferite. Tutto è accaduto molto velocemente, e la donna non ha saputo fornire molte informazioni sul ladro, descritto come straniero, che ha agito rapidamente prima di fuggire.

Sono state informate le forze dell’ordine dell’accaduto. Elementi utili alle indagini potrebbero arrivare dalle immagini della videosorveglianza cittadina, che nel centro storico potrebbero aver ripreso l’azione e aiutare a identificarlo.

