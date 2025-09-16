Città

SARONNO – Manca poco all’arrivo in città dei mezzi dell’Autogiro d’Italia 2025: la piazza si sta preparando ad accogliere le auto storiche con stand e l’arrivo ufficiale previsto oggi, martedì 16 settembre, alle 17 in piazza Libertà. La carovana ripartirà domani mattina, mercoledì 17 settembre alle 9, diretta verso Bormio per la terza tappa del percorso.

L’edizione di quest’anno, in programma dal 14 al 20 settembre, vede sessanta equipaggi percorrere oltre 1.500 chilometri da Sanremo a Trieste, attraversando sei regioni e altrettante tappe: Sanremo, Costigliole d’Asti, Saronno, Bormio, Brunico e Tarvisio.

L’Autogiro d’Italia è una gara di regolarità e raid turistico che affonda le radici nella tradizione delle corse storiche italiane e che dal 2019 unisce la passione per i motori alla valorizzazione dei territori e della cultura.

(foto: preparativi in piazza per l’evento)

16092025