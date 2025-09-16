iltra2

TRADATE – “Verso nuove avventure!”. Con questo motto l’Azione Cattolica Ragazzi del decanato di Tradate invita bambini e famiglie alla Festa del Ciao domenica 21 settembre alle 15 all’oratorio di Abbiate, in via Ugo Foscolo 1. Il pomeriggio è pensato per i più piccoli (elementari e medie) e prevede animazione, giochi, preghiera e merenda.

Per informazioni è possibile fare riferimento a Massimo Corti al numero telefonico 3498915462; oppure tramite email a don Marco, all’indirizzo [email protected]. Ulteriori dettagli si trovano sul sito parrocchieditradate.it.

Dopo una intensa estate, proseguono dunque gli eventi con la regia di animatori, educatori e volontari degli oratori tradatesi e della locale comunità pastorlale.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto archivio)

16092025