Politica

VARESE – C’era anche il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti questa mattina a Varese, davanti alla Prefettura, al presidio dei Vigili del fuoco che proseguono la loro protesta per chiedere di colmare le croniche carenze di organico del comando provinciale.

“Si tratta di una situazione – dichiara Astuti – che i Vigili del fuoco denunciano ormai da anni: una grave mancanza di personale che mette a rischio la loro sicurezza e, di conseguenza, anche quella di tutti i cittadini”.

“Domani porterò la questione in Consiglio regionale – annuncia il consigliere dem –. Sono già diversi i colleghi che hanno espresso la loro solidarietà, ma ora serve un impegno concreto delle istituzioni, a partire da Regione Lombardia, nei confronti del Ministero. Queste donne e questi uomini lavorano ogni giorno per garantire la sicurezza di tutti noi, devono poterlo fare nelle condizioni migliori”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09