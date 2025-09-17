Città

Saronno, 30 marzo 1960, notte: “Il Circo Togni, che era giunto ieri nella cittadina di Saronno, stava questa sera rappresentando il primo spettacolo e numeroso pubblico era presente, tra cui parecchi ragazzi. Al termine del numero delle belve, un magnifico esemplare di leone che già aveva dato segni di nervosismo, non ubbidiva più ai richiami del domatore e, improvvisamente, con un acrobatico salto è riuscito a balzare oltre il recinto di protezione, piombando tra la folla e mandando all’aria alcune panche di delimitazione.

Fra gli spettatori si è creato vivissimo panico e molte persone, specialmente quelle più vicine alla gabbia, hanno abbandonato precipitosamente i loro posti per raggiungere le uscite. Numerosi sono stati gli svenimenti tra l’elemento femminile. Nel frattempo, la belva è stata circondata dal personale del circo e dal domatore che, con non poca fatica, sono riusciti a dominare l’animale e a farlo rientrare nella gabbia. Nel trambusto sono rimaste contuse diverse persone, tuttavia senza serie conseguenze”.

Qualche particolare in più nell’articolo del “Corriere d’Informazione”: “Uno spettacolo fuori programma ha avuto, iersera, il pubblico che gremiva le gradinate del Circo nazionale Togni, di stanza a Saronno in questi giorni. Il leone Pascià, di circa due anni, al termine del «numero» tradizionale delle fiere, mentre dalla gabbia si stava avviando, attraverso il basso corridoio in ferro, al suo carrozzone, visto uno spiraglio sufficiente per uscire, ritornava indietro e usciva fra il pubblico. L’apparizione della belva in libertà è stata accolta da urla di terrore del pubblico, che si è affrettato verso le uscite, in un fuggi fuggi generale. Impaurito da tanto trambusto, il leone si infilava sotto alcune sedie e se ne stava rincantucciato, fino al momento in cui Darix Togni, aiutato da alcuni inservienti, riusciva, qualche minuto dopo, a farlo rientrare tra le sbarre. […]. In complesso, non si debbono lamentare se non alcuni contusi. Molto spavento, però, tra il pubblico. La più spaventata è stata una signora che per la prima volta assisteva a uno spettacolo di circo equestre: essa si vide passare il leone sotto le gambe”.

