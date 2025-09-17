Calcio

SARONNO – Importante inserimento nella difesa del Fbc Saronno (Eccellenza): il presidente onorario Gaetano Barletta ed il direttore generale Marco Proserpio hanno convinto a “tornare” Jacopo Lofoco, che già aveva vestito la maglia biancoceleste nella stagione 2023-2024 prima di salire di categoria con la Folgore Caratese in serie D.

Per mister Fabio Tibaldo la possibilità di disporre di una pedina in più per la retroguardia, un giocatore giovane ma già di buona esperienza.

Improtante, infatti, il curriculum di Lofoco che dopo avere seguito la trafila delle giovanili nel Bari e poi nella Fiorentina, ha militato nella under 17 della Fiorentina e nella U18 sempre della squadra di Firenze. E’ stato poi nella under 19 della Virtus Entella, quindi il passaggio in serie D al Fasano, l’arrivo a Saronno, poi la Caratese e l’ano scorso alla Caronnese.

Il Saronno ha esordito in campionato nel posticipo serale di domenica scorsa, pareggianfo 2-2 con l’Arcellasco ad Erba.

17092025