SARONNO – Carlo Motta, ciclista saronnese e attivista di Bicipace, è di nuovo in sella alla sua bici per una nuova avventura alla volta del Cile. Riceviamo e pubblichiamo il suo diario di viaggio dello scorso 10 settembre

45 km e 116 metri+.

Non so se vi è capitato tra le mani l’ultimo, o forse è il penultimo, libro di Isabella Allende è bellissimo. Segue la storia di una famiglia anarchica spagnola in fuga dal franchismo e si snoda tra l’Europa e il Cile. Se vi capita leggetelo, ne vale davvero la pena. Ah, dimenticavo, il titolo: “Il vento conosce il mio nome”. Sì, conosce il nome del protagonista del romanzo ma ormai, ne sono convinto, ha imparato a memoria anche il mio.

Mi alzo al mattino presto, sapete come quei cercatori di funghi che credono di saperla più lunga, così da gabbare quello bravo davvero e arrivare alle fungaie prima di lui. Non c’è né, già alle 7 del mattino c’era nell’aria quel sentore di sciagura che verrà confermata quando metto fuori il naso dalle case di Rio Mulatos. Caparbio ci provo per un po’ ma, dopo 45 faticosissimi km, umiliato e battuto dalle forti raffiche, decido che basta, per oggi basta davvero. A Sevaruyo vedo un po’ di gente seduta su sacchi e borsoni ferma sul ciglio della strada che aspetta. Chi dice un minivan, chi un bus per Challapata o, si mormora, addirittura per Oruro. Cuando pasa? No se senor. Esperamos aqui.

Beh, se esperano loro posso esperare anch’io. Non aspettiamo molto, dopo mezz’ora arriva un bus per Oruro, lo prendo al volo. Oruro è la quinta città della Bolivia con oltre 260.000 abitanti e il bus ci mette un po, in mezzo ad un traffico caotico, per arrivare al terminal. Trovo un hostal assolutamente dignitoso e, scaricata la bici, mi metto in cerca di un ciclista. Si perché da questa mattina la catena non ne vuole sapere di andare sulla moltiplica piccola. Tra vento e cambio che funzionava in parte ho avuto il mio bel da fare. So come fare la regolazione ma ho paura di fare pasticci e preferisco rivolgermi ad un tecnico.

Trovo solo tallier (laboratori) di meccanici per auto e comunque tutti mi rimandano al mercado Bolivares “que esta lleno de bicicleteros, amigo”. In realtà sono solo rivenditori di copertoni, camere d’aria, cerchioni, un po’ di viteria, pattini per i freni e qualche bicicletta ma nessuno in grado di mettere mano al cambio.

Poco importa, questa deviazione mi ha portato nel mercato più grande che abbia mai visto. Un intero quartiere occupato da bancarelle di ogni sorta e mercanzia. I colori delle stoffe delle donne riempiono gli occhi di gioia. Non c’entra nulla con i suk magrebini o turchi stretti tra vicoli coperti e in penombra dove i mercanti sono seminascosti in attesa dei clienti per iniziare una lunga e appassionata trattativa. Incasinatissimo, in ogni via vi sono tre file di bancarelle parallele e i passaggi sono veramente stretti.

Frequentato solo da boliviani, non ho visto un turista. Assomiglia sollo lontanamente ai mercati all’aperto africani. Li gli spazi sono ben più ampi, collocati in aree periferiche o comunque a loro dedicati. Qui no, i passaggi sono davvero angusti e siamo in pieno centro cittadino. È veramente affascinante, bisognerebbe passarci l’intera giornata, e non basterebbe. Non mangio dal mattino e ne approfitto per assaggiare dolcetti locali.

Per la questione regolazione cambio in internet trovo “Mtb garage by jeff Mtb” : è il mio uomo. Lo chiamo e mi da appuntamento per le 19. All’indirizzo concordato non c’è un’officina o un negozio ma una casa, poco dopo arriva il tizio che mi lascia in strada per una decina di minuti e poi esce con gli attrezzi. Ovvero con un piccolo multitooll (attrezzo che contiene cacciaviti, qualche chiave a brugola e magari una pinza), una bomboletta di simil Wd40 (sgrassatore/lubrificante) e come luce la torcia del celluare: siamo in una botte di ferro! Comincia a pastrugnare muovendo a caso le viti del deragliatore e io sempre più preoccupato tento di intervenire, dire la mia… Riuscite ad immaginarvi la scena? In due, al buio della strada di Oruro, io che alzo la ruota posteriore e lui che fa girare i pedali per vedere i risultati delle sue azioni. Alla fine noto qualcosa che nel deragliatore non dovrebbe esserci; il nostro ” meccanico” riesce a toglierlo e si rivela un sassolino. Levata la pietruzza tutto riprende a funzionare a meraviglia. Orgoglioso, gli rivolgo lo sguardo per fargli capire che son stato bravo davvero bravo a individuare il problema. Di rimando il suo di sguardo mi dice, parafrasando il geometra calboni in uno dei film di fantozzi: “la mia è classe, la sua è fortuna”.

Vado a dormire che è meglio.

Ps: non vorrà nulla per il suo intervento e finirà con una vigorosa stretta di mano e l’immancabile “desfruta su viaje e que le vada bien”.

