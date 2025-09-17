Città

SARONNO – Gli sforzi dei saronnesi nella raccolta differenziata diventano… fondi comunali. Ogni bottiglia di plastica, lattina o confezione gettata correttamente nel sacco giallo non è solo un gesto per l’ambiente. La vendita del cosiddetto multimateriale leggero – plastica, metalli e altri materiali riciclabili – porta infatti fondi nelle casse del Comune, trasformando l’impegno quotidiano dei cittadini in risorse economiche.

Non è una novità e anche quest’anno i numeri dell’ultima determinazione lo confermano: nel primo trimestre 2025 l’entrata è stata di 36.684 euro, nel secondo trimestre si è saliti a 38.409,60 euro. Per il terzo e quarto trimestre, ancora da contabilizzare, il Comune ha già stimato 37.500 euro ciascuno, calcolati sulla media delle raccolte precedenti. In totale, il “tesoretto verde” per quest’anno raggiunge i 150.093,60 euro.

I fondi derivanti dalla vendita del materiale multimateriale leggero a Saronno, così come quelli provenienti dalla vendita di carta e cartone differenziati, vengono generalmente utilizzati per finanziare e sostenere il sistema di raccolta differenziata e di gestione dei rifiuti del Comune. In particolare, questo denaro serve per coprire i costi di raccolta, selezione, trattamento e smaltimento o riciclo dei materiali, oltre a potenziare iniziative di sensibilizzazione ambientale e investimenti in nuove attrezzature o servizi ecologici.

Non solo plastica e lattine: anche carta e cartone fanno la loro parte nel trasformarsi in risorse per la città. Secondo i dati del Comune, nei primi due mesi del 2025 la raccolta di imballaggi cellulosici ha portato già oltre 26.000 euro nelle casse comunali, grazie alla convenzione con il Consorzio Comieco. Su base annua, i proventi stimati supereranno i 170.000 euro, confermando come la differenziata sia una fonte preziosa non solo per l’ambiente ma anche per il bilancio cittadino

Saronno si colloca con una buona performance di raccolta differenziata nel Saronnese. Pur non essendo al vertice assoluto (che spetta a Caronno Pertusella con l’85,77%) negli ultimi dieci anni la raccolta differenziata in città è passata dal 70,07% al 79,06% nel 2023, mostrando una crescita costante.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09