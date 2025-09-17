Città

SARONNO – Conto alla rovescia per la dodicesima edizione della Strasaronno, la corsa podistica che ogni anno richiama centinaia di appassionati di sport e di vita all’aria aperta. L’appuntamento è per domenica 28 settembre alle 9.45 con partenza dal Villaggio Cls di via Volpi 10.

L’evento, che unisce agonismo, divertimento e solidarietà, propone anche quest’anno due percorsi: i 10 chilometri cronometrati e i 5 chilometri della “Family Run”, pensata per famiglie, gruppi e chiunque voglia vivere una mattinata diversa tra le vie della città e i sentieri del Parco del Lura.

Il Villaggio Cls sarà il cuore della manifestazione: qui i partecipanti troveranno l’area ristoro, lo stand gastronomico curato dalla Croce rossa di Saronno, i trattamenti pre e post gara offerti dallo studio fisioterapico Marco Cattaneo e dalla scuola di formazione “L’Arte dello Shiatsu”, lo stand sanitario di Bianalisi dedicato alla prevenzione cardiovascolare e lo stretching musicale a cura di Anytime Fitness. Non mancherà l’intrattenimento con dj set.

Le iscrizioni restano aperte fino al 24 settembre online sul sito www.strasaronno.it e, per chi preferisce la modalità in presenza, nei gazebo che saranno allestiti in piazza Libertà nelle giornate del 7, 20, 21 e 27 settembre. Tutti gli iscritti riceveranno pacco gara e t-shirt ufficiale.

Ricchi i premi in palio: saranno premiati i primi tre uomini e le prime tre donne della gara competitiva, i primi tre gruppi più numerosi e le tre scuole con il maggior numero di partecipanti. Per quest’ultima categoria sono previsti buoni offerti dalla banca Bcc Cantù.

La giornata inizierà alle 7.30 con l’apertura della manifestazione, alle 9 ci sarà il riscaldamento a tempo di musica e i trattamenti pre-gara. Alle 9.45 scatterà la 10 km e alle 10 la Family Run, seguite dalle premiazioni e dal momento conviviale che proseguirà fino alle 14.

Gli organizzatori invitano a non ridursi all’ultimo per iscriversi: lo scorso anno era stato raggiunto il numero massimo di partecipanti e molti sono rimasti esclusi. Per informazioni è possibile consultare il sito www.strasaronno.it, scrivere a [email protected] o contattare il numero 335/68.44.217.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09