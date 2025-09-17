Città

SARONNO – Poteva morire nel silenzio di un controsoffitto, sepolta viva senza che nessuno se ne accorgesse. Invece una gazza ladra ha avuto una seconda possibilità grazie all’intervento dei volontari Enpa e dei vigili del fuoco di Saronno, che venerdì 12 settembre l’hanno salvata da una trappola mortale.

L’animale, probabilmente rifugiatosi il giorno prima in un camino per ripararsi dal temporale, era caduto nella canna fumaria ed era rimasto bloccato nel controsoffitto di un’abitazione. Le sue speranze sembravano destinate a spegnersi lentamente, finché i padroni di casa, insospettiti dai rumori, hanno chiamato i volontari dell’Enpa.

Resisi conto della difficoltà della situazione, i volontari hanno chiesto l’aiuto dei vigili del fuoco, dotati di strumentazione e competenze indispensabili per un salvataggio di questo tipo. Con delicatezza e grande professionalità, i pompieri hanno aperto il soffitto, liberando finalmente la gazza che rischiava una fine crudele.

Affidata all’Enpa, l’animale è stato portato in un luogo sicuro, dove ha ritrovato libertà e respiro. “Senza i vigili del fuoco non ce l’avremmo mai fatta – spiegano dall’associazione – Il loro aiuto è stato fondamentale”.

Un gesto che scalda il cuore e che ricorda come la collaborazione e la passione possano trasformare un destino di sofferenza in una storia di salvezza.

