GERENZANO – Il Comune di Gerenzano ha aderito anche quest’anno al progetto “Stazioni sicure”, per garantire maggiore sicurezza e serenità nei pressi delle stazioni ferroviarie.

L’attività, come ricordano dal Comune, “si svolge nell’ambito di un accordo che coinvolge Prefettura di Varese, Regione Lombardia, enti ferroviari e alcuni Comuni della Provincia di Varese. I controlli e i servizi di presidio, iniziati in questi giorni, vedono impegnate la polizia locale e le forze dell’ordine con interventi mirati e coordinati, per rafforzare la sicurezza presso la stazione ferroviaria, contrastare episodi di microcriminalità e migliorare la percezione di tranquillità per pendolari e cittadini. Nell’ottica di una sempre maggiore tutela del territorio e della comunità, il Comune ha anche avviato un’attività straordinaria di pattugliamento in collaborazione con i Comuni limitrofi”.