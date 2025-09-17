Gerenzano nel progetto Stazioni sicure
17 Settembre 2025
GERENZANO – Il Comune di Gerenzano ha aderito anche quest’anno al progetto “Stazioni sicure”, per garantire maggiore sicurezza e serenità nei pressi delle stazioni ferroviarie.
L’attività, come ricordano dal Comune, “si svolge nell’ambito di un accordo che coinvolge Prefettura di Varese, Regione Lombardia, enti ferroviari e alcuni Comuni della Provincia di Varese. I controlli e i servizi di presidio, iniziati in questi giorni, vedono impegnate la polizia locale e le forze dell’ordine con interventi mirati e coordinati, per rafforzare la sicurezza presso la stazione ferroviaria, contrastare episodi di microcriminalità e migliorare la percezione di tranquillità per pendolari e cittadini. Nell’ottica di una sempre maggiore tutela del territorio e della comunità, il Comune ha anche avviato un’attività straordinaria di pattugliamento in collaborazione con i Comuni limitrofi”.
Tale iniziativa “è finalizzata a rafforzare il controllo e la vigilanza nelle diverse aree cittadine, con particolare attenzione alle fasce serali, al fine di prevenire episodi di degrado e garantire un più elevato livello di sicurezza. Si invita tutta la cittadinanza a collaborare responsabilmente, segnalando eventuali situazioni di criticità, così da contribuire insieme a mantenere un ambiente sicuro e sereno per l’intera comunità, a polizia locale comunale al numero di telefono 0296399128, cellulare 3473615414; email: [email protected]. Forze dell’ordine al numero unico per le emergenze 112, caserma carabinieri di Cislago: 0296382263.
Caserma carabinieri di Saronno: 0296367000″.
