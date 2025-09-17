Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, martedì 16 settembre, l’attenzione si è concentrata sullo scippo avvenuto in pieno giorno nel centro di Saronno, i gravi disagi per i pendolari a causa dei ritardi ferroviari e il cordoglio per la scomparsa di Carmelo, bidello molto amato a Solaro. Spazio anche al passaggio dell’Autogiro d’Italia e a un episodio di vandalismo davanti alla chiesetta.

Nel pomeriggio di sabato una donna è stata aggredita e derubata della collana mentre passeggiava in centro.

Mattinata da incubo per i pendolari: i treni diretti a Milano Centrale, Malpensa e Novara hanno subito ritardi fino a un’ora e cancellazioni.

Solaro piange Carmelo, storico bidello delle scuole cittadine, ricordato con affetto da studenti e docenti per la sua gentilezza e disponibilità.

A Saronno il passaggio dell’Autogiro d’Italia ha attirato l’attenzione di molti appassionati, con l’Alfa Giulia Super dei carabinieri tra le auto più fotografate dell’evento.

Grazie alle telecamere è stato individuato l’automobilista che aveva abbattuto i paletti davanti alla chiesetta: il responsabile è stato identificato e sanzionato.

