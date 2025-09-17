Limbiate, il sindaco Romeo visita gli studenti
17 Settembre 2025
LIMBIATE – Ieri mattina il sindaco, Antonio Romeo, ha fatto visita alle classi prime delle scuole primarie degli Istituti Comprensivi “Da Vinci” e “Cervi” per dare il suo benvenuto ai bambini che hanno intrapreso questo importante percorso.
Per augurare a tutti un buon inizio, il sindaco ha donato a ogni bambino uno spazzolino da denti, accompagnato da un messaggio speciale. Il regalo, ha spiegato, vuole essere un modo per ricordare l’importanza di prendersi cura del proprio sorriso, perché “Un sorriso è un ponte verso gli altri. È gentilezza, coraggio, gioia. E un regalo che non costa nulla ma vale tantissimo”. Il sindaco Romeo ha augurato a tutti gli alunni un anno scolastico ricco di scoperte, nuove amicizie e sorrisi veri. L’iniziativa proseguirà venerdì, quando il sindaco farà visita anche ai bambini del Comprensivo “Pace”.
(foto: il sindaco Antonio Romeo in una delle scuole limbiatesi)
