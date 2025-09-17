Calcio

SARONNO – La società sportiva amatori Lokomotiv Saronno compie 15 anni. Un traguardo importante per una realtà che dal primo giorno si sostiene autonomamente, grazie alle quote dei soci e a qualche sponsor che supporta il progetto.

“Incredibile essere arrivati fin qui – afferma il dirigente Simone Mangiafico, che è anche uno dei fondatori della società – era iniziato tutto per gioco, quasi una sfida a noi stessi. Poi direi che ci abbiamo preso gusto ed eccoci qui a distanza di 15 anni continuare il nostro percorso”.

La Lokomotiv Saronno ha calcato tutti i livelli provinciali del calcio a 7, risultando ad oggi la squadra amatoriale saronnese più titolata in attività. “Dobbiamo tutto a noi stessi e ai ragazzi più giovani che si approcciano alla nostra realtà ogni anno per affrontare insieme questa avventura, credendo nella bontà del progetto”

Per festeggiare i suoi primi 15 anni la Lokomotiv ha presentato una maglia speciale, con tanto di patch commemorativa sulla manica “Ci siamo ispirati alla maglia del Saronno anni ‘90, maglia a righe bianco-azzurre e pantaloncini neri con calzettoni bianchi. Richiama anche la nostra prima maglia indossata nel 2011 per il primo campionato ufficiale”

Quest’anno la Lokomotiv giocherà in Serie B per tentare da subito il ritorno nella serie maggiore. “Ci è mancata un po’ di fortuna in questi anni, ma contiamo di aver fatto un buon lavoro questa estate e di aver creato un ottimo gruppo, che per noi è sempre stato il principale obiettivo. Per noi è tutto un divertimento, il giorno che non dovessimo più divertirci allora saremo pronti ad appendere le scarpe al chiodo. Ad oggi questa possibilità appare però ancora lontana”

La Lokomotiv Saronno gioca le proprie gare casalinghe il venerdì sera al centro sportivo Robur. La Lokomotiv è entrata a far parte da anni del Gruppo Sportivo Robur, la rinomata scuola calcio saronnese. Simone Mangiafico, infatti, siede anche nel consiglio del G.S. Robur 1919.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09