SARONNO – La linea ferroviaria che collega Milano Malpensa a Milano è tornata operativa questa mattina, mercoledì 17 settembre, dalle 8, con la riapertura completa a doppio binario. Si chiude così una vicenda che ha causato notevoli disagi ai pendolari per due giorni consecutivi.

Il problema era emerso nel pomeriggio di lunedì, quando un errore in un cantiere sull’autostrada A8 aveva provocato una situazione del tutto anomala: durante le operazioni di trivellazione per la posa di micropali, la perforatrice aveva sfondato la galleria ferroviaria di Castellanza, iniziando a pompare cemento all’interno. La sostanza aveva invaso i binari per circa venti metri, rendendo necessario lo stop immediato della circolazione.

Martedì la linea ha funzionato a regime ridotto: sono stati soppressi due treni ogni ora e il traffico è stato gestito con difficoltà, tra ritardi e variazioni che hanno complicato gli spostamenti tra Malpensa, Novara e Milano.

Gli interventi di messa in sicurezza e le verifiche strutturali si sono protratti senza interruzione, permettendo a Ferrovienord di riaprire l’infrastruttura in circa 36 ore, un tempo considerato contenuto rispetto alla complessità del guasto.

