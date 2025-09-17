Basket

SAN GIORGIO SU LEGNANO – Nel basket non si pareggia mai… meno che in Sangiorgese -Robur Saronno, informale amichevole che finisce 80-80.

Buon test questa sera per la Robur Saronno, tappa di avvicinamento al via del campionato di serie A Interregionale con una partitella al Palabertocchi di San Giorgio su Legnano, casa della ambiziosa Sangiorgese, che milita nella stessa categoria (e nello stesso girone).

La giovane squadra roburina ha decisamente retto il confronto.

La cronaca – Testa a testa in avvio, 22-25 a fine primo quarto e poi si va al riposo con avanti i padroni di casa, che allungano in avvio di terzo quarto, dopo 4 minuti i locali si portano sul 51-41. Al termine del terzo 63-58 con parziale rimonta saronnese. Ma la rimonta va avanti sino al quarto quarto con Saronno avanti 73-71 a tre minuti dalla conclusione. E si va Al termine sul… 80-80.

Fra i saronnesi Pellegrini e Fioravanti, confermati dalla scorsa stagione, hanno mostrato buone giocate e intensità, tra i giovani Molteni ha spesso messo in difficoltà gli avversari. Senz’altro per la Robur c’è ancora tanto da lavorare ma l’allenatore Luca Ansaloni qualche elemento positivo su cui lavorare l’ha sicuramente raccolto.

(foto: una fase del match)

