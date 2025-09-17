Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – Il Comune potrà contare su un contributo regionale pari a 17.677 euro che sarà destinato all’acquisto di un nuovo mezzo per la Polizia locale. A confermarlo è il sindaco Marco Giudici, precisando che si tratterà di un veicolo elettrico.

Caronno Pertusella rientra tra i 17 comuni della provincia di Varese selezionati da Regione Lombardia per l’assegnazione di finanziamenti, che complessivamente ammontano a circa 272mila euro. Le risorse sono finalizzate all’acquisto di veicoli e strumentazioni utili a migliorare l’attività delle Polizie locali. Il contributo concesso si configura come un cofinanziamento: l’obiettivo è favorire l’introduzione di mezzi ecologici e strumenti innovativi, così da rendere più efficiente il servizio sul territorio e al tempo stesso più sostenibile.

(foto archivio)

