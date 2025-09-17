Groane

SOLARO – Dopo l’apertura ufficiale dell’Ambulatorio medico temporaneo del Villaggio Brollo, una struttura che risponde ad una problematica diffusa di mancanza di medici di base ma non può essere una soluzione permanente, prosegue la raccolta firme organizzata da un gruppo di cittadini per sensibilizzare Regione Lombardia sull’invio di nuovi medici sul territorio e per informare la cittadinanza sulla situazione attualmente in corso.

La petizione è stata avviata durante l’estate a Villaggio Brollo con numeri importanti di partecipazione, ma sarà possibile, nonché importante, continuare a firmare per sostenere la causa anche sabato 20 settembre dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 18 nella sala Angelo Nobile del palazzo municipale. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Solaro. Durante la giornata, a chiunque ne farà richiesta, saranno illustrate le ultime novità e aggiornamenti sulla questione. La raccolta firme è aperta a tutti i residenti di Solaro. Chi ha già firmato non dovrà ripetersi.

“L’Amt del Villaggio Brollo – spiega l’assessore Christian Caronno – grazie al contributo di volontari, medici del territorio e Asst Rhodense, risponde soprattutto alle esigenze di tutte quelle persone che hanno difficoltà a muoversi. Ma serve una soluzione permanente. Come Amministrazione Comunale confermiamo le nostre intenzioni di schierarci al fianco dei cittadini per sensibilizzare Regione Lombardia sulla questione che presto potrebbe toccare anche altre zone del Comune di Solaro. È importante continuare a far sentire la voce di tutti, la salute è un diritto per tutti i cittadini”.

