SARONNO – Saronno capitale del softball europeo: le protagoniste del “batti e corri” sono state ricevute questa mattina al Palazzo comunale dalla sindaca Ilaria Pagani con gli assessori Mauro Lattuada e Lucy Sasso, ed una ampia delegazione dei giovani che lavorano in Comune: al presidente della Inox Team Saronno, Massimo Rotondo, ed a due delle giocatrici-simbolo della squadra, Alessandra Rotondo e Christina Toniolo, è stata consegnata una simbilica targa di ringraziamento. per avere tenuto alto il nome di Saronno in Europa, e per i tanti successi ottenuti in questa stagione.

L’Inox Team Saronno in agosto ha vinto la Coppa delle Coppe in Francia ad Evry Courcouronnes, mentre Rotondo e Toniolo del Saronno (con la compagna di squadra Mckenzie Barbara) erano fra le giocatrici dell’Italia che sabato scorso ha vinto l’Europeo a Praga nella Repubblica Ceca, battendo i Paesi bassi in finale.

“Abbiamo chiesto di essere presenti a tutti i giovani degli uffici comunali, per questo momento importante, i valori dello sport sono quelli che condividiamo. E voi avete portato il nome di Saronno in tutta Europa” in sintesi le parole della sindaca Pagani.

Dall’assessore comunale allo Sport, Lattuada, un ringraziamento alla squadra, “per gli eccezionali risultati ottenuti! Da parte nostra il massimo impegno per stare al vostro fianco”.

Lucy Sasso, assessori ai Giovani e pari opportunità, ha sottolineato l’impresa sportiva compiuta della giocatrici saronnesi ricordando che “troppo spesso le donne trovano barriere a praticare lo sport di cui sono appassionate. Vedere queste ragazze vincere tutti è bellissimo!”

Da Massimo Rotondo, presidente Inox Team, un invito a tutti i concittadini: “Nella prossima stagione, venite allo stadio di via De Sanctis a sostenerci!”

