ROVELLO PORRO – Curiosa scoperta nei pressi del cimitero, dove i volontari dell’associazione Ave Rovello si prendono cura della fontana che ospita diversi pesciolini rossi. Nelle scorse ore all’interno della vasca è stata notata la presenza di una grossa rana.

Non è chiaro se l’animale sia arrivato da solo o se qualcuno lo abbia introdotto volutamente. “Il dubbio – spiegano i volontari – è che possa cibarsi dei nostri pesciolini rossi”.

La fontana è da tempo seguita con attenzione dai membri dell’associazione, che vi hanno creato un piccolo ambiente naturale con acqua pulita e pesci di cui la comunità si è affezionata. Proprio per questo la presenza inaspettata della rana ha suscitato qualche preoccupazione.

(foto: la grossa rana comparsa nella fontana situata nei pressi del cimitero di Rovello Porro)

17092025