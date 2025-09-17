Città

SARONNO – Un nuovo appuntamento di solidarietà e mobilitazione per Gaza. Oggi, mercoledì 17 settembre, alle 18.30 in piazza Libertà, è in programma un presidio promosso dal coordinamento 4 passi di pace a sostegno della popolazione palestinese. L’iniziativa porta lo slogan “Gaza sta bruciando, scendiamo in piazza” ed è parte della campagna internazionale.

Non è la prima volta che la città risponde a questo appello. A fine luglio e a fine agosto, in piazza Libertà, i manifestanti avevano fatto risuonare simbolicamente il rumore di pentole, fischietti e sirene e delle voci per richiamare l’attenzione sull’emergenza umanitaria. Ad inizio settembre la piazza si era trasformata in luogo di raccoglimento con una veglia silenziosa: in quell’occasione erano stati letti i nomi dei bambini morti nel conflitto e pochi giorni dopo c’era stato un momento a sostegno della Global Flotilla, impegnata nelle azioni di sensibilizzazione internazionale.

L’appuntamento di oggi vuole ribadire la continuità di questo percorso: una presenza visibile e pacifica, che unisce testimonianza e denuncia. Gli organizzatori sottolineano che “non staremo in silenzio” e invitano la cittadinanza a partecipare.

(foto di un precedente presidio)

