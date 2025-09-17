Città

SARONNO – “Una grande partecipazione con una quarantina di associazione presenti”. E’ il primo bilancio “a caldo” tracciato dall’assessora alla Cultura Maria Cornelia Proserpio martedì 16 settembre a Villa Gianetti, dove si è svolto l’incontro tra l’Ufficio cultura e le associazioni cittadine. Un appuntamento che ha confermato la vitalità del mondo associativo saronnese, fatto di realtà molto diverse tra loro ma accomunate dal desiderio di contribuire alla crescita culturale e sociale della città.

L’assessore alla cultura Maria Cornelia Proserpio ha espresso soddisfazione per il clima che si è respirato durante la serata:

“Sono davvero felice del bellissimo clima di collaborazione che si è creato tra le associazioni di Saronno e l’Ufficio cultura. Un primo passo per lavorare insieme con passione ed energia, e spero si rifletta negli eventi che stiamo portando avanti per la nostra città.”

Tracciando un bilancio dell’incontro l’esponente della Giunta ha sottolineato il ruolo prezioso delle tante realtà associative che operano sul territorio: “Le associazioni mettono cuore e creatività in ogni progetto, e possono trovare nell’amministrazione comunale un partner attento e disponibile per rendere tutto più semplice e stimolante.”

L’assessore ha rimarcato anche l’importanza del lavoro condiviso e della sinergia: “È bello vedere come, unendo le forze, riusciamo a proporre iniziative che parlano a tutti e che fanno crescere il senso di comunità. Credo davvero che questa sinergia sia una ricchezza per Saronno e per tutti noi: una città viva, accogliente e sempre più pronta a valorizzare la cultura e la partecipazione.”

