SARONNO – Dal 10 novembre al cimitero maggiore di via Milano avranno inizio le operazioni di esumazione delle salme inumate da oltre dieci anni. L’intervento riguarderà il campo decennale 9/A, a partire dalla fossa numero 1 e sino a quella numero 44.

Il Comune invita i familiari dei defunti sepolti in quest’area a prendere visione dell’avviso ufficiale e a mettersi in contatto con gli uffici cimiteriali per concordare la destinazione finale dei resti. Ulteriori informazioni e i dettagli sulle procedure sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Saronno oppure rivolgendosi al Municipio.

(foto: una immagine del cimitero maggiore situato in via Milano a Saronno)

17092025