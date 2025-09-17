Città

SARONNO – Un aperitivo per lanciare la nuova edizione del Generation Zero Workfest. Domenica 21 settembre alle 19, alla Casa del Partigiano in via dei Maestri del Lavoro 2, è in programma l’appuntamento che segnerà l’inizio del percorso verso la seconda edizione del festival dedicato al mondo del lavoro e ai giovani.

La serata sarà aperta a tutti e si annuncia come un momento conviviale fatto di stuzzichini, musica e chiacchiere, ma soprattutto di idee. Sarà l’occasione per conoscere da vicino il progetto, scoprire il programma in preparazione e candidarsi come volontari per vivere da protagonisti la giornata del festival.

Il Generation Zero Workfest, nella sua prima edizione, ha portato a Saronno ospiti di grande rilievo come Cecilia Strada, Susanna Camusso e Benedetta Scuderi, offrendo un confronto diretto su temi cruciali: dall’uguaglianza di genere agli stage non retribuiti, fino alle nuove sfide del mondo del lavoro.

Con questo aperitivo di lancio, gli organizzatori vogliono coinvolgere la comunità fin da subito, aprendo uno spazio di partecipazione attiva e di condivisione. Un modo per creare connessioni e prepararsi insieme a un evento che promette di essere ancora più ricco e stimolante.

📲 Per informazioni e aggiornamenti: Instagram @genzeroworkfest.

(foto della prima edizione)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09