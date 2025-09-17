iltra2

TRADATE – Giornata particolare per le scuole elementari cittadine, dove il vicesindaco Franco Accordino ha consegnato personalmente borracce alle bambine e ai bambini delle classi prime. Un gesto semplice ma dal forte significato educativo, pensato per avvicinare i più piccoli a buone pratiche di sostenibilità.

“Vogliamo invogliare i nostri cittadini più giovani a usare meno bottiglie di plastica, che risultano poi difficili da smaltire correttamente” ha sottolineato Accordino, ricordando come anche azioni apparentemente minime possano avere un impatto concreto sulla tutela dell’ambiente.

L’iniziativa, inserita tra le attività di sensibilizzazione promosse dall’amministrazione comunale, mira a ridurre i rifiuti e a diffondere l’abitudine a portare con sé una borraccia riutilizzabile. “Si tratta di un piccolo grande passo nella lotta contro l’inquinamento dei mari e del pianeta Terra” ha aggiunto il vicesindaco.

