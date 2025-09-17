iltra2

TRADATE – Domenica 21 settembre la comunità si ritroverà all’oratorio di Abbiate per la festa che animerà l’intera giornata con celebrazioni, convivialità e momenti di aggregazione.

Il programma prende il via alle 11 con la messa in chiesa parrocchiale, durante la quale è previsto anche il mandato alle catechiste della Comunità. Al termine della celebrazione si terrà la dedicazione del bar dell’oratorio a don Giuseppe Noli.

Seguirà un aperitivo offerto a tutti in oratorio e, per chi lo desidera, sarà possibile fermarsi al pranzo semplice (quota 7 euro) con un menù composto da insalata di riso o pasta al ragù, affettati, patatine, acqua e dolce. Le iscrizioni si raccolgono tramite le catechiste, dopo la messa in sagrestia o presso la merceria Simpaty.

Il pomeriggio sarà dedicato alle attività per grandi e piccoli: alle 15 i bambini potranno partecipare a giochi e animazioni con l’Azione Cattolica Ragazzi, mentre per gli adulti è in programma una tombolata. Non mancheranno momenti di festa condivisa, con zucchero filato per tutti.

(foto archivio: precedente evento all’oratorio di Abbiate)

