Lombardia

SARONNO – MILANO – “I ritardi ferroviari non sono solo un fastidio: ogni giorno costano carissimo a milioni di cittadini, che perdono colloqui di lavoro, visite mediche o intere giornate di viaggio. La mobilità non è un lusso, è un diritto. Per questo abbiamo presentato una proposta di legge che introduce i rimborsi automatici e più equi per chi subisce cancellazioni o ritardi”, ha dichiarato Maria Chiara Gadda, vicepresidente del gruppo Iv, durante la conferenza stampa ‘Tempo perso? No, rimborsato!’ Di presentazione della pdl di cui è prima firmataria e sottoscritta da tutto il gruppo di Italia Viva.

“Il governo Meloni continua a parlare di infrastrutture strategiche, ma intanto lascia soli i cittadini a pagare i disagi. I cantieri sono indispensabili, ma non giustificano una gestione disorganizzata, informazioni carenti e una totale assenza di programmazione. Sulla base delle analisi di Altroconsumo, proponiamo, almeno fino al termine dei cantieri, rimborsi più giusti e senza burocrazia. È il minimo segno di serietà che le istituzioni devono ai cittadini. La copertura finanziaria è di 20 milioni di euro: una cifra sostenibile. Ora ci aspettiamo che gli altri gruppi la sottoscrivano e ci lavorino già dalla prossima legge di Bilancio. E tempo che la politica dimostri di essere dalla parte dei cittadini, non dei disservizi” ha concluso.

