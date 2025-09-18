Città

SARONNO – “Oggi piangiamo la scomparsa di Franco Turconi, presidente della nostra associazione Semplice Terra. Franco non è stato solo il nostro presidente, ma una guida, un punto di riferimento per tutti noi”.

Inizia così la nota di Semplice terra che ricorda il presidente Franco Luigi Turconi scomparso ieri mercoledì 17 settembre. “Con la sua visione, la sua passione e l’amore per la terra ha dato vita e portato avanti progetti importati, simboli di conoscenza, condivisione e comunità. La sua dedizione instancabile, la sua saggezza e la sua capacità di coinvolgere le persone hanno lasciato un segno profondo nei nostri cuori e nella città di Saronno”

E continuano: “Franco ci mancherà immensamente, ma i semi che ha piantato continueranno a crescere attraverso il lavoro e l’impegno di chi ha avuto la fortuna di camminare al suo fianco. Grazie di cuore, Franco, per tutto quello che ci hai donato. La tua passione resterà sempre la nostra guida. A nome di tutta l’associazione Semplice Terra, esprimiamo le nostre più sentite condoglianze e la nostra vicinanza alla famiglia di Franco in questo momento di dolore”.

