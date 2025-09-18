Addio Franco Turconi, Semplice terra: “I semi che ha piantato continueranno a crescere”
18 Settembre 2025
SARONNO – “Oggi piangiamo la scomparsa di Franco Turconi, presidente della nostra associazione Semplice Terra. Franco non è stato solo il nostro presidente, ma una guida, un punto di riferimento per tutti noi”.
Inizia così la nota di Semplice terra che ricorda il presidente Franco Luigi Turconi scomparso ieri mercoledì 17 settembre. “Con la sua visione, la sua passione e l’amore per la terra ha dato vita e portato avanti progetti importati, simboli di conoscenza, condivisione e comunità. La sua dedizione instancabile, la sua saggezza e la sua capacità di coinvolgere le persone hanno lasciato un segno profondo nei nostri cuori e nella città di Saronno”
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09