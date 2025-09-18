Basket

SAN GIORGIO SU LEGNANO – “Bella prova contro la Sangiorgese, siamo sempre nel pre-campionato quindi i risultati lasciano il tempo che trovano ma è stata comunque significativa, sia per il valore dell’avversario ed anche fisicamente impegnativa”. Così Luca Ansaloni, allenatore della Robur Basket Saronno dopo l’80-89 contro la Sangiorgese in amichevole mercoledì sera a San Giorgio su Legnano.

Prossimo appuntamento per i saronnesi quello di sabato alle 19 al saronnese Palaronchi di via Colombo contro Academy Varese; occasione per i tifosi locali di vedere all’opera la compagine roburina.

La Robur partecipa al campionato di serie B Interregionale, dove è neo-retrocessa.

