Calcio

SARONNO – Giuseppe Giglio, presidente del Fbc Saronno; l’Ardor Lazzate e molti altri club calcistici locali, tutti uniti per esprimere cordoglio per l’improvvisa scomparsa, ieri, di un volto notissimo del calcio di questa zona.

Il calcio dilettantistico lombardo piange infatti la morte di Eros Pogliani, dirigente apprezzato e profondo conoscitore di questo sport, scomparso a 64 anni a causa di un infarto.

La notizia, diffusa nel pomeriggio, ha suscitato cordoglio e incredulità: solo domenica scorsa Pogliani era sugli spalti del Fortunati per la gara tra Pavia e Milan Futuro. Nel corso della sua carriera è stato dirigente di diverse società, tra cui Seregno, Solbiatese e Legnano.

Alle condoglianze alla famiglia si unisce la redazione de ilSaronno.

(foto da paolozerbi.com: Eros Pogliani)

18092025