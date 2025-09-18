Venerdì 19 settembre – “Il Cerchio” (18.30-21) : visita al MAP (Museo Arte Plastica, ingresso 4 euro) e concerti di Andromaca (3 euro) e Natura Ipnotica (3 euro). Possibile biglietto cumulativo a 10 euro.

Sabato 20 settembre – “Il Triangolo” : alle 17 vernissage, poi dalle 18 alle 21 Sunset Music con performance elettroniche e aperitivo. La serata prosegue dalle 21 con Around, show dance/house/techno con Gutenberg, Tommaso Caracciolo, Ennio Bellisario e LorenSoL – Uruntubohro Project (biglietto 3 euro).

Domenica 21 settembre – “L’Esagono” (10-23.30): giornata ricchissima con mercatino vintage, musica, libri, elettronica e workshop. Alle 10-12 laboratorio “Te lo provi e te lo suoni”; alle 12-13 incontro “Grafica, suono, immagine da Russolo al Prix Russolo” a cura di Nomus; dalle 15 alle 20 Antologia di performances live di musica elettronica; dalle 20 alle 23.30 “Sinestesie” con Pictorial Turn: immagini in dialogo con il suono di Cesare Camardo e performance di Our Beauty in the Fire, Ermanno Librasi e José Joaquín Beeme, R.O.H.S in e InBlue (biglietto 3 euro).