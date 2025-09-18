Città

SARONNO – Carlo Motta, ciclista saronnese e attivista di Bicipace, è di nuovo in sella alla sua bici per una nuova avventura alla volta del Cile. Riceviamo e pubblichiamo il suo diario di viaggio dello scorso 11 settembre.

Km 91 km e 260 mt+.

Strada tutto asfalto o cemento ma soprattutto senza vento tranne gli ultimi 5 km. Il vento arrivava da Nne e a volte provava persino a spingermi.

Arrivo a Corque, pueblo in mezzo al nulla cosmico, e pranzo con 13 bolivanos, poco più di un dollaro. Nel semplicissimo “ristorantino” della cena, qui ce ne vorranno ben 17 di bolivanos, 1.5 dollari, un gruppo di giovani festeggia il diciannovesimo compleanno di uno di loro. Ognuno fa un discorso; alla fine mi avvicino e faccio gli auguri anch’io a Osvaldo, che li accetta volentieri. Parlottano tra loro e una mi indica sottovoce con il termine “gringo”. Sto per alzarmi e dire “no, yo no soy gringo soy…” ma mi fermo. Forse ha ragione lei.

Mi addormento con il vento che soffia rabbioso tra le mura del pueblito. Speriamo domani.

