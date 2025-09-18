Cronaca

GERENZANO – Un nuovo tentativo di truffa telefonica è stato segnalato nella giornata di mercoledì 17 settembre nella zona di via Roma e via Risorgimento. Un malintenzionato ha contattato un residente sostenendo che un nipote fosse rimasto coinvolto in un incidente e che qualcuno sarebbe passato a ritirare 2.000 euro.

Il cittadino, insospettito, ha avvisato i familiari e subito dopo sono intervenuti i carabinieri, evitando così che la truffa andasse a segno.

L’amministrazione comunale invita a mantenere la massima attenzione: non aprire la porta agli sconosciuti, non consegnare denaro a chi si presenta con scuse simili e contattare immediatamente parenti, amici o le forze dell’ordine.

Per segnalazioni e necessità si possono contattare:

Polizia locale comunale: 02 96399128 – 347 3615414 – [email protected]

Numero unico per le emergenze: 112

Carabinieri caserma di Cislago: 02 96382263

Carabinieri caserma di Saronno: 02 96367000

