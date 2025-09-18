Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, mercoledì 17 settembre, spazio ai risvolti positivi della raccolta differenziata, all’incontro tra l’amministrazione e le associazioni cittadine, e all’entusiasmo per la Strasaronno. Celebrazioni in municipio per il L’Inox Team, mentre una gazza rimasta intrappolata ha mobilitato i soccorsi.

Grazie alla raccolta differenziata nel sacco giallo, il Comune di Saronno ha potuto incassare un contributo significativo, trasformando un obbligo ecologico in una risorsa economica.

L’assessora Proserpio ha incontrato le associazioni cittadine in un clima costruttivo e partecipato, per rafforzare il dialogo e la collaborazione su eventi e iniziative per la città.

Torna la Strasaronno, giunta alla dodicesima edizione: l’appuntamento è per domenica 28 settembre con percorsi da 3, 6 e 10 km e partenza alle 9.30 dal centro sportivo Matteotti.

Grande festa in municipio per il l’Inox Team, accolto dalla sindaca Pagani dopo i successi in campo europeo.

Una gazza è rimasta incastrata nel controsoffitto: grazie all’intervento congiunto di Enpa e vigili del fuoco, è stata salvata e ha potuto riprendere il volo.

