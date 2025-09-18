Ieri su ilSaronno: sacco giallo e incassi per il Comune, Strasaronno in arrivo e l’Inox Team europea celebrata in municipio
18 Settembre 2025
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, mercoledì 17 settembre, spazio ai risvolti positivi della raccolta differenziata, all’incontro tra l’amministrazione e le associazioni cittadine, e all’entusiasmo per la Strasaronno. Celebrazioni in municipio per il L’Inox Team, mentre una gazza rimasta intrappolata ha mobilitato i soccorsi.
Grazie alla raccolta differenziata nel sacco giallo, il Comune di Saronno ha potuto incassare un contributo significativo, trasformando un obbligo ecologico in una risorsa economica.
Dal sacco giallo un tesoretto verde: come i rifiuti fanno incassare il comune di Saronno
L’assessora Proserpio ha incontrato le associazioni cittadine in un clima costruttivo e partecipato, per rafforzare il dialogo e la collaborazione su eventi e iniziative per la città.
Saronno, Proserpio incontra le associazioni: “Buona partecipazione e clima di collaborazione per una città viva”
Torna la Strasaronno, giunta alla dodicesima edizione: l’appuntamento è per domenica 28 settembre con percorsi da 3, 6 e 10 km e partenza alle 9.30 dal centro sportivo Matteotti.
E’ tempo di Strasaronno: tutte le info sulla dodicesima edizione
Grande festa in municipio per il l’Inox Team, accolto dalla sindaca Pagani dopo i successi in campo europeo.
Saronno celebra l’Inox Team in Comune. La sindaca: “Avete portato il nome della città in tutta Europa”
Una gazza è rimasta incastrata nel controsoffitto: grazie all’intervento congiunto di Enpa e vigili del fuoco, è stata salvata e ha potuto riprendere il volo.
Gazza finisce “sepolta” nel controsoffitto: con Enpa e vigili del fuoco è tornata a volare
