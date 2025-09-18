Saronnese

GERENZANO – Una giornata di festa e ricordi, quella di sabato 13 settembre, ha visto la comunità riunirsi in un evento unico e indimenticabile per celebrare i 50 anni delle Majorettes.

La mattina la mostra “Passi e passioni”. L’inaugurazione dell’esposizione dedicata alla storia del gruppo ha presentato foto, filmati e attrezzi che hanno segnato le esibizioni dal 1975 al 2025. Un ruolo importante è stato svolto dal signor Luciano Checchi, memoria storica del gruppo, e dalle curatrici Miriam Busnelli, Lorena Maistrello, Romina Vanzulli e Giancarlo Vanzulli. Molte Majorettes, soprattutto quelle storiche, hanno rivissuto emozioni forti di fronte agli stivali rossi stringati e alla prima divisa, simboli di un’intera generazione.

Il pomeriggio con sfilata e spettacoli. Quattro bande musicali e quattro gruppi di majorettes hanno sfilato lungo le vie fino a piazza A. da Giussano, alternandosi in esibizioni musicali e coreografiche. Applausi e grande apprezzamento hanno accolto le coreografie delle Majorettes storiche, tornate in scena per l’occasione. Oltre 60 majorettes di ieri e di oggi hanno colorato la sfilata, orgoglio per il Corpo Musicale di Gerenzano.

La consegna delle targhe. Il momento più intenso è stato il riconoscimento al signor Luciano Checchi, 92 anni, consegnato dalla capitana Alessia Borghi. Sono state poi premiate le bande di Gorla Minore, San Vittore Olona e Uboldo, le majorettes di Rovellasca e Locate Varesino e i Twirling di Gerenzano. Il Corpo Musicale ha ricevuto un ricordo dall’Anbima, associazione nazionale delle bande musicali, consegnato dall’avvocato Maria Grazia Ponti, presidente del consiglio provinciale di Varese, che ha sottolineato il valore sociale e culturale delle bande.

Il gran finale con la panchina artistica. Tutte le bande unite hanno suonato “Over and out”, dirette dal maestro Pietro Martinoli. Poi la sindaca Stefania Castagnoli e Oscar Barchi, sales area manager di Heidelberg Materials Italia, hanno inaugurato la panchina artistica dedicata ai musicanti e alle majorettes, realizzata dall’artista Fabrizio Vendramin. L’opera raffigura la casa della banda in piazza De Gasperi, resa inagibile dalla grandinata del 2023, e il primo figurino delle majorettes del 1975. “Ho usato tanto colore perché la banda e le majorettes portano allegria, musica e vivacità in paese”, ha detto Vendramin. La panchina, donata grazie a Heidelberg Materials, F.lli Borroni e Busnelli, è stata collocata nella piazza accanto alla nuova sede del Corpo Musicale, inaugurata subito dopo con il taglio del nastro.

Il contributo dei commercianti. A completare la festa le vetrine dei negozi, trasformate in un percorso espositivo con foto, divise e accessori. Non sono mancate sorprese golose: gelati, cocktail e pasticcini dedicati alle majorettes. Un gesto che ha reso ancora più speciale la giornata, dimostrando come la collaborazione possa trasformare un evento locale in un’occasione di attrattiva per tutta la comunità.

