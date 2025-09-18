Cronaca

LIMBIATE – Brutto episodio qualche sera fa a Limbiate, dove un autista di autobus di linea è stato insultato, sputato e infine colpito al volto da un giovane.

Secondo la denuncia ai carabinieri, il ragazzo – di circa 17-18 anni – era salito a bordo con un gruppo di coetanei e aveva chiesto un accendino. Al rifiuto dell’autista lo ha insultato e sputato sulla giacca, per poi scendere dal mezzo insieme agli amici.

Pochi minuti più tardi è tornato mentre l’autobus era fermo al capolinea, pretendendo di partire subito. Al rifiuto del conducente lo ha colpito con un pugno al volto, fuggendo subito dopo.

Si tratta di un episodio che si aggiunge ad altri casi recenti di aggressioni a personale dei trasporti pubblici. Solo due giorni prima, a Lissone, un controllore era stato insultato e colpito con una bottiglia di birra da due giovani trovati senza biglietto e con alcolici a bordo.

(foto archivio)

18092025