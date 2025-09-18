Comasco

LOMAZZO – È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’iter per l’assegnazione dei contributi ai privati cittadini che hanno subito danni alle proprie abitazioni in seguito agli eventi calamitosi verificatisi tra il 4 e il 31 luglio 2023.

L’Ordinanza del Capo della Protezione Civile numero 1158 del 29 agosto 2025, apparsa in Gazzetta Ufficiale lo scorso 8 settembre, definisce le modalità operative per l’accesso ai fondi. I cittadini che a suo tempo avevano compilato, tramite la piattaforma regionale “Bandi e Servizi”, il modulo B1 di ricognizione dei danni e richiesta di sostegno immediato, sono ora chiamati a presentare la documentazione necessaria per il riconoscimento e la quantificazione del contributo.

Regione Lombardia ha già inviato agli aventi diritto una comunicazione con le istruzioni operative. Le domande devono essere presentate esclusivamente online sulla piattaforma “Bandi e Servizi”, nel procedimento identificato dal codice RLY12023035224, dove sono disponibili anche la modulistica e i criteri previsti dall’allegato B all’ordinanza.

Le richieste potranno essere inoltrate dalle 10 di lunedì 22 settembre 2025 fino alle 23.59 di mercoledì 5 novembre 2025.

Con una successiva comunicazione verranno fornite le indicazioni relative ai contributi per il ripristino delle sedi delle attività economiche e produttive danneggiate.

