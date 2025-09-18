Eventi

ORIGGIO – Sport, amicizia e solidarietà tornano protagonisti a Origgio con la 37esima edizione della camminata non competitiva “Quatar Pass par i Alter“, in programma domenica 21 settembre. L’iniziativa, divenuta ormai una tradizione del paese, sarà ancora una volta occasione per ritrovarsi e vivere una mattinata di comunità.

Il percorso, lungo circa otto chilometri, si snoderà tra le vie del paese, con punti di ristoro sia lungo il tragitto che all’arrivo. Nonostante il carattere sportivo, non si tratta di una gara: la manifestazione è aperta a tutti, dai più giovani agli anziani, senza necessità di allenamento specifico, ma con il semplice desiderio di condividere un momento all’aria aperta. La partecipazione dei bambini è prevista solo se accompagnati da un adulto, a garanzia della loro sicurezza.

Il programma prevede il ritrovo alle 8.45 all’oratorio San Giuseppe, in via Piantanida 2. La partenza sarà alle 9 e le iscrizioni si potranno effettuare direttamente sul posto. Ai partecipanti sarà consegnato un riconoscimento simbolico, mentre i gruppi più numerosi e altri concorrenti selezionati riceveranno premi speciali.

La camminata è organizzata dalla parrocchia di Santa Maria Immacolata, in collaborazione con l’associazione carabinieri e il Moto Club Origgio, con il patrocinio del comune. Gli organizzatori hanno confermato che l’evento si terrà anche in caso di maltempo, per non rinunciare a un appuntamento che negli anni ha saputo unire generazioni diverse con lo stesso entusiasmo.

(foto d’archivio)

